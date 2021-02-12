Общество

В Псковской области за прошедшие сутки выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19

В Псковской области за прошедшие сутки выявлено 104 новых случая заболевания коронавирусом при 118 выздоровевших. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Лидером по приросту заболевших стал областной центр: +47 случаев за сутки.

«Уже почти 10 тысяч жителей Псковской области поставили первую прививку от коронавируса, из них тысяча - полностью завершили вакцинацию. Берегите свое здоровье и записывайтесь на прививку на портале госуслуг. Это единственный способ быстро побороть инфекцию», - обратился губернатор к жителям региона.

Согласно представленной Михаилом Ведерниковым статистике, всего в Псковской области с начала пандемии проведено 262 107 исследований на COVID-19, из них 815 за минувшие сутки.

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Подтвержденные случаи - 30 806, количество выздоровевших за все время наблюдений - 19 705.

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Летальных случаев - 152.