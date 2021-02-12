Общество

Профилактическую работу по предупреждению пожаров провели сотрудники МЧС в Пыталово

Профилактическую работу по предупреждению пожаров провели сотрудники МЧС в городе Пыталово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 13 февраля 2021 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в Пыталово, Псковской области года проведен рейд по разъяснению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 14 человек, распространено более 30 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту.