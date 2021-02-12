Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Количество погибших от коронавируса в Псковской области выросло до 153. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, от COVID-19 скончался еще один пациент.

По состоянию на 14 февраля в регионе зафиксировано 104 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии - 30 806 случаев.

Выздоровели 118 человек за сутки, всего 19705.

На данный момент проведено исследований – 262107

(815)

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 30806(+104)

Выздоровело – 19705(118)

Умерло – 153( +1)

Псков – 11159

Великие Луки – 5549

Бежаницкий район - 282

Великолукский район – 714

Гдовский район – 413

Дедовичский район – 588

Дновский район - 283

Красногородский район – 178

Куньинский район – 273

Локнянский район - 211

Невельский район – 1249

Новоржевский район – 291

Новосокольнический район – 771

Опочецкий район – 819

Островский район – 1505

Палкинский район – 330

Печорский район – 584

Плюсский район – 426

Порховский район – 970

Псковский район – 2594

Пустошкинский район – 260

Пушкиногорский район - 256

Пыталовский район – 220

Себежский район – 420

Струго-Красненский район – 293

Усвятский район – 130

Иногородние (с 30.12.2020) - 38