Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Количество погибших от коронавируса в Псковской области выросло до 153. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, от COVID-19 скончался еще один пациент.
По состоянию на 14 февраля в регионе зафиксировано 104 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии - 30 806 случаев.
Выздоровели 118 человек за сутки, всего 19705.
На данный момент проведено исследований – 262107
(815)
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 30806(+104)
Выздоровело – 19705(118)
Умерло – 153( +1)
Псков – 11159
Великие Луки – 5549
Бежаницкий район - 282
Великолукский район – 714
Гдовский район – 413
Дедовичский район – 588
Дновский район - 283
Красногородский район – 178
Куньинский район – 273
Локнянский район - 211
Невельский район – 1249
Новоржевский район – 291
Новосокольнический район – 771
Опочецкий район – 819
Островский район – 1505
Палкинский район – 330
Печорский район – 584
Плюсский район – 426
Порховский район – 970
Псковский район – 2594
Пустошкинский район – 260
Пушкиногорский район - 256
Пыталовский район – 220
Себежский район – 420
Струго-Красненский район – 293
Усвятский район – 130
Иногородние (с 30.12.2020) - 38