Общество

«Социализированных» собак будут возвращать в городскую среду в двух районах Псковской области

Председатель комитет по ветеринарии Псковской области Вера Баданина посетила приюты для содержания животных без владельцев, расположенные на территории Новосокольнического и Невельского районов. Об этом в воскресенье сообщается в официальном инстаграм-аккаунте комитета.

С организаторами приютов обсудили план работы на 2021 год с учетом требований Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

В связи с недостаточным количеством мест для содержания животных в приютах, в ходе встречи принято решение работать по программе «Отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания».

Возврату будут подлежать только те особи, которые социализированы жить в городской среде.