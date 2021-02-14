Общество

Гидрометцентр: Аномально теплого марта в европейской части России ожидать не стоит

Аномально теплой погоды в европейской части России в марте ожидать не стоит. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «МК». Показатели будут близки к норме.

«Март может быть теплым, если будут теплые ветры и воздушные массы поступать, но он не может быть экстремально теплым», - указал эксперт. Это, по его словам, объясняется тем, что, когда снега мало, он быстро тает на солнце, и поверхность земли начинает очень быстро прогреваться. Но в этом году сложилась другая снежная обстановка. Поэтому такого сценария ждать не приходится.

Детальный прогноз Гидрометцентра для всех регионов на март будет представлен в конце февраля.