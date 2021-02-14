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Общество

Более 15 миллионов мошеннических звонков зафиксировано в России в 2020 году

15.02.2021 09:05|ПсковКомментариев: 0

Порядка 15 млн мошеннических звонков было зафиксировано в России в минувшем году, ущерб от киберпреступности по итогам 2020 года составил 69 млрд рублей. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) генерал-лейтенант Юрий Жданов.

«По расчетам МПА, в прошлом году в России было совершено около 15 млн мошеннических звонков. Мы прогнозируем, что в этом году таких звонков будет 19 млн», - сообщил Жданов в интервью, опубликованном в «Российской газете». По его словам, «для расширения охвата "аудитории" мошенники будут применять автоматизированный обзвон и роботизированные виртуальные call-центры».

«Вот прогноз, прозвучавший на совещаниях по кибербезопасности с банковским сообществом, в которых принимала участие Международная полицейская ассоциация. Приведу только основные цифры. Действительно, ущерб от киберпреступности в России по итогам прошедшего года составил 69 млрд рублей. К концу 2021 года, вероятно, нас ограбят на 90 млрд рублей. То есть предполагается рост на 30%», - уточнил глава российской секции МПА.

На вопрос издания, почему телефонное мошенничество приобрело такой масштаб, Жданов отметил, что «существует несколько проблем». «Одна из них - доступность и анонимность услуг для злоумышленников, отсутствие ответственности и надзора. Еще - отсталость регулирования отрасли, высокая инертность регулятора. Правила устарели и не регламентируют подключение операторов передачи данных к телефонной сети. Опять же, нечеткая формулировка федерального закона "О связи", согласно которому операторы обязаны обеспечить передачу номера абонента, инициирующего вызов», - пояснил эксперт.

Теги: #мошенники #мошенничество #телефон
Источник: Псковская Лента Новостей
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