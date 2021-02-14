Общество

Псковский врач рассказал о способе восстановить обоняние

Заведующий приемным отделением Псковской областной инфекционной больницы Артем Абдуллаев в Instagram-аккаунте медицинского учреждения рассказал, как можно восстановить утерянное при коронавирусе обоняние.

Один из возможных способов лечения расстройства обоняния - это физиотерапия для носа, отметил он. «Составьте для себя палитру запахов. Это могут быть небольшие бутылочки с эфирными маслами эвкалипта, гвоздики, лимона, розы (другие яркие запахи, знакомые вам с детства). Откройте бутылочку и поднесите к носу. Спокойно вдыхайте запах в течение короткого времени. Постарайтесь полностью сконцентрироваться на аромате и вспомнить его запах. Закройте бутылочку и сделайте несколько вдохов и выдохов. Переходите к следующему аромату», - сказал Артем Абдуллаев.

«Наш мозг устроен таким образом, что вид объекта, соприкосновение с ним, помогают нам и в том, чтобы воспринимать его аромат. Так система обоняния вновь приходит в контакт с внешним миром», - пояснил он.

Врач напомнил, что восстановление вкуса и запаха у всех происходит индивидуально. При этом он отметил, что также стоит обратиться на консультацию к отоларингологу. «Последний может исключить другие возможные патологии: гайморит, фронтит, аденоиды и другие неприятные состояния, при которых возможна аносмия», - добавил Артем Абдуллаев.