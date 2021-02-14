Общество

В Пскове прокурор защитил права ребенка-инвалида

Прокурор города Пскова принял меры по защите прав и законных интересов ребенка-инвалида по зрению, который проживает в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что в учреждении не в должной мере соблюдались условия доступности объектов для инвалидов и предоставляемых социальных услуг - отсутствовали знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В этой связи городской прокурор направил в учреждение представление с требованием устранения нарушений закона. В итоге на входе в учреждение разместили вывеску с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.