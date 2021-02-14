Общество

Эксперт: Выпадение волос может свидетельствовать о постковидном синдроме

Специалисты Псковской областной инфекционной больницы в ответ на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте медицинского учреждения указали на то, что выпадение волос может свидетельствовать о постковидном синдроме.

Фото: pixabay.com

«В сентябре болела, но ПЦР-тест отрицательный. Очень выпадают волосы и упало зрение», - написала женщина и поинтересовалась, может ли это свидетельствовать о перенесенном коронавирусе.

«Вероятность перенесенного COVID-19 есть. Ваши жалобы могут соответствовать постковидному синдрому, но также могут быть симптомами авитаминоза», - пояснили врачи. Женщине рекомендовали сдать анализы на антитела и железо в сыворотке крови.