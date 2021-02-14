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Общество

Сбер присоединился к празднованию Дня студента

15.02.2021 11:16|ПсковКомментариев: 0

Управляющий Псковским отделением ПАО «Сбербанк» Анна Тарасенко в онлайн-формате провела для студентов лекцию «Основы инвестирования», приуроченную ко Дню российского студенчества.

Анна Тарасенко рассказала, как достичь больших целей, получить что-то крупное, что стоит больше карманных денег, как чувствовать себя комфортно и стабильно, заботиться о своем будущем, радовать себя и улучшать свою жизнь. Кроме того, она привела много примеров из личного опыта инвестирования, а также искренне рассказала о своих удачных инвестициях в страхование жизни и недвижимость в Санкт-Петербурге и неудачных валютных сделках.

На примерах решения ситуативных задач о депозитах, валюте, акциях и облигациях студенты узнали о различных способах вложения денег, о вариантах привлечения стартового капитала для построения собственного бизнеса, о тесной связи между доходом, который получает компания, и стоимостью акций этой компании.

«Полагаю, что уже сейчас студентам нужно задумываться об уровне собственного благосостояния и в отношении своих денежных средств принимать верные решения, чтобы, как минимум, правильно планировать, а как максимум - успешно приумножать свой доход с помощью различных инструментов инвестирования», – прокомментировала Анна Тарасенко.

К Дню студента Сбер подготовил также игру СберКвиз и первый акселератор Сбера для студентов на базе программы от Stanford Online.

Бесплатная игра СберКвиз

Квиз будет включать в себя различные темы: финансовая грамотность, кино, музыка, культура, история, IT, космос и т. д. Он пройдет онлайн, играть можно как командой (от 2 до 6 человек), так и в одиночку. Если хочется сыграть в команде, но своей пока нет, система предложит присоединиться к существующей команде. Продолжительность одной игры - 30 минут. Из четырех вариантов ответа нужно будет выбрать правильный (похоже на игру «Кто хочет стать миллионером?») либо дать свой вариант, если готовых ответов нет. Игра будет доступна до 28 февраля, причем сыграть могут не только студенты, но и все желающие.

Первый акселератор Сбера для студентов на базе программы от Stanford Online

25 января стартовал сбор заявок в общероссийский акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. Обучение будет проходить онлайн под кураторством преподавателей из Кремниевой долины. Участники смогут развить свою бизнес-идею и запустить свой первый коммерческий проект. Сбербанк полностью оплатит обучение. Лучшие участники получат сертификат Стэнфордского центра профессионального развития и смогут презентовать свои проекты российским корпорациям и инвесторам во время специально организованного демо-дня.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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