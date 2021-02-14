Общество

Две бригады коммунальщиков борются с сосульками в Пскове

В первую очередь «Служба благоустройства города» выезжает по заявкам школ и детских садов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Своевременная уборка городских улиц, борьба с наледью на тротуарах и сосульками находятся на постоянном контроле у городских властей, так как представляют серьезную опасность для здоровья жителей и гостей Пскова.

За удаление наледей и сосулек с крыш детских садов, школ, муниципальных административных зданий отвечает МКУ «Служба благоустройства города». Как сообщил директор этого муниципального казенного учреждения Денис Васильев, обращений очень много, особенно по поводу сосулек. В настоящее время борьбой с ними занимаются две бригады рабочих, в распоряжении которых - две автовышки. В день удается выполнить в среднем 4-5 заявок, при этом в первую очередь работники службы благоустройства выезжают в школы и детские сады.

Заместитель главы Пскова, депутат по избирательному округу №6 Александр Баев рассказал, что на днях сам стал свидетелем работы сотрудников этого муниципального учреждения в ходе посещения расположенного на территории его округа детского сада №31 «Росинка». Он отметил хорошую работу коммунальной службы и подчеркнул важность первоочередного выполнения заявок, поступающих по линии управления образования.