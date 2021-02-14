Общество

Александр Козловский встретился с активистами первого пушкиногорского ТОСа

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в рамках рабочей поездки в Пушкиногорский район встретился с активистами территориального общественного самоуправления деревни Исса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, встреча состоялась в Велейском сельском доме культуры.

Активным внедрением практики ТОСов в Псковской области Александр Козловский занимается с 2018 года. Он является первым заместителем председателя Общенациональной ассоциации ТОС и во время рабочих визитов в районы проводит встречи с общественниками, чтобы узнать об их достижениях и возможных проблемных вопросах с тем, чтобы помочь их решить, пояснили в пресс-службе.

«Исса» – первый и пока единственный ТОС в районе. Он был создан в конце 2019 года. А в 2020 году активисты выиграли первый губернаторский грант и обустроили в центре деревни зону отдыха с пешеходными дорожками, вазоном для цветов, скамейками и урнами. Этой весной, как рассказала Александру Козловскому руководитель ТОСа Галина Пустошкина, запланировали работы по озеленению зоны отдыха и организации клумб. Депутат Госдумы выразил готовность помочь и пообещал обеспечить саженцами.

У активистов Иссы много планов по благоустройству. Сейчас участники ТОСа занимаются подготовкой проекта очистки водонапорной башни в своей деревне. С этой заявкой они будут участвовать в региональном конкурсе грантов для ТОСов, а в будущем хотели бы обустроить школьный стадион и новую современную детскую площадку.

«Начало уже положено», – подчеркнул Александр Козловский и отметил, что ТОСы дают районам и сельским территориям дополнительную возможность заниматься благоустройством и созданием комфортной среды.

«ТОСовцы – это самая активная часть населения, которая, по сути, включается в управление и развитие своих территорий. ТОСовское движение поддерживают глава государства и исполнительные власти регионов. Поддержка имеется и на законодательном уровне – совершенствуются и принимаются новые законы для развития общественных самоуправлений», – сказал Александр Козловский.

В диалог парламентария с активистами деревни Исса подключился и глава Пушкиногорского района Александр Баранов, который отметил, что ТОС «Исса» стал примером для местных жителей. Их опыт реализации проекта вдохновил других объединиться и создать ТОС. Сейчас они находятся в стадии регистрации.

«Жители Иссы первыми подхватили идею создания ТОСа и сделали зону отдыха в своей деревне. Сейчас это – наглядный пример для других инициативных жителей района, которые хотят сделать свои населенные пункты интереснее для себя и гостей», – подчеркнул Александр Баранов.

В Псковской области на сегодняшний день зарегистрировали более 120 ТОСов. В начале февраля стартовал очередной конкурс грантов, в этом году финансирование губернатор Михаил Ведерников увеличил до 20 млн рублей.