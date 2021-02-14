Общество

Главные вызовы 2021 года назвал Александр Козловский

Главные вызовы 2021 года назвал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Мне кажется, в этом году мы должны выйти из пандемии — таковы ожидания россиян. Это самое важное. Это важно для экономики, для страны, для спокойствия граждан и дальнейшего развития. Думаю, этот год должен быть переломным», - отметил депутат в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В политическом плане вызовами этого года станут выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. «В связи с тем, что у нас сокращено количество одномандатных округов практически в два раза, и они вырастают по размерам, кандидатам в депутаты предстоит большая работа, предстоит объехать летом большие территории. Это тоже большие вызовы, но, надеюсь, мы с ними справимся, мы к ним готовимся», - сказал Александр Козловский.

В настоящее время единороссы определяются с кандидатами, принимают заявки от желающих. «Внутрипартийное голосование будет проходить по открытой модели, скорее всего, дистанционно, через портал госуслуг. Будут определены кандидаты и начнется основная кампания. Перед предварительным голосованием будут проводиться встречи с гражданами, определяться важные моменты, на которые мы должны будем обратить внимание после выборов», - заключил парламентарий.