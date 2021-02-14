Общество

Опасные ледяные «гвозди» над тротуаром обнаружили псковские волонтеры

Качество работы управляющих компаний по уборке снега и наледи с крыш проверили активисты волонтерского центра «Единой России» и партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Общественники провели рейд по осмотру домов в центре Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На нежилом доме по улице Гоголя участники рейда обнаружили два ледяных «гвоздя» больше метра, которые нависают прямо над тротуаром. За состоянием этого дома должен следить собственник или организация, которая там располагается.

Опасный участок общественники нашли и у здания Главпочтамта, на крыше которого образовалась наледь и висят сосульки. Участок в целях безопасности огородили сигнальной лентой. Но это не выход, организация должна следить за состоянием кровли и вовремя убирать наледь, считают единороссы.

«При любом виде собственности в доме должен быть определен человек, который отвечает за безопасность внутри и снаружи здания. Он же отвечает и за ущерб, который может нанести здоровью или имуществу падающая с крыши сосулька», - сказал региональный координатор проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов.

Владельцам офисных зданий единороссы разошлют письма с просьбой принять меры.

При осмотре жилых домов общественники не нашли серьёзных угроз, связанных с сосульками и с наледью. Во время мониторинга участники рейда наблюдали, как директор управляющей компании № 5 лично убирал снег и сбивал наледь с крыш жилых домов.

«Управляющая компания работает, убирает снег и наледь с крыш жилых домов в центре города. В целом, я бы сказала, картина неплохая по городу, но это в связи с метеоусловиями, потому что на улице морозно», - отметила участница рейда, член партии «Единая Россия» Фаина Науменко.

Мониторинг работы управляющих организаций активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» сделают регулярным во всех муниципальных образованиях региона.

В рамках мониторинга принимаются жалобы на качество уборки крыш от граждан по телефону горячей линии волонтерского центра: 8 (800) 444 07 13.

Качество уборки снега и наледи будут оценивать и председатели советов и жители многоквартирных домов. Им предложат заполнить анкеты. Высказать свое мнение можно не только по поводу очистки крыш, но и содержания дворовых территорий, детских площадок.

По выявленным в ходе мониторинга фактам будут подготовлены запросы в надзорные органы, но для начала активисты попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им проблемные места.