Общество

Учитель из Пскова участвует в съемках фильма об известном педагоге Ушинском

Учитель лицея №4 Илья Казанцев примет участие в съемках документального фильма о российском писателе и основателе российской педагогики Константине Ушинском. Как сообщает ГТРК «Псков», съемками руководит редактор телеканала «История» Алексей Денисов.

Цель проекта – обратить внимание зрителей на личность Константина Ушинского, основавшего российскую научную педагогику и принесшего перемены в образование. Ученики Ушинского впервые серьезно обратились к изучению родной истории и культуры. В каждом из них педагог видел личность, которую необходимо вырастить, а не мешок для набивания знаниями – именно эти идеи, по мнению Алексея Денисова, развивает псковский учитель.

Опыт преподавания Ильи Казанцева станет важным эпизодом фильма, связующим прошлое и настоящее российской педагогики. Как отметил режиссер, его поразил уровень знаний, которые Илья Казанцев передает своим ученикам. «Псковская земля может гордиться тем, что у нее есть такой талантливый, неравнодушный, умный и смелый человек», - добавил Алексей Денисов.

В Пскове создатели фильма снимают зимние картины природы, которую в учебниках для детей описывал Ушинский. Осень запечатлели в окрестностях села Константинова в Рязанской области, лето планируют снять на Орловщине, а весну - в цветущем Крыму.