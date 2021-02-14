Общество

В Пскове дети подарили депутату Госдумы бумажный вертолет

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поблагодарил коллектив и родителей воспитанников псковского детского сада №23 «Березка» за участие в благотворительной новогодней акции «Подари праздник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Сотрудники дошкольного учреждения, дети и их родители собрали новогодние игрушки для украшения больниц Пскова, в частности, для детской областной больницы. Некоторые елочные игрушки ребята сделали своими руками.

«От всей души благодарю вас за поддержку акции "Подари праздник". Ваш вклад в нее стал существенной помощью в организации поздравлений и создании новогоднего настроения детям и медикам» - отметил Александр Козловский и вручил благодарственные письма сотрудникам дошкольного учреждения.

В свою очередь сотрудники детского сада поблагодарили Александра Козловского за внимание, поздравили его с наступающим Днем защитника Отечества и передали ему бумажный вертолет, который сделали воспитанники дошкольного учреждения.

Заведующая детским садом Ирина Иванова во время поздравления была на больничном, и благодарственное письмо и цветы единороссы доставили ей на дом.