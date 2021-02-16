Общество

Псковичи могут выбрать подарки к 23 февраля в СНГБ-маркете

Сургутнефтегазбанк предлагает выбрать подарки в СНГБ-маркете, чтобы порадовать близкого человека 23 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в разделе «Спорт» - предложения от известных интернет-магазинов с кешбэком до 8%:

Adidas - дополнительно до 8% СНГБ-бонусов / миль;

Nike - дополнительно до 7,2% СНГБ-бонусов / миль;

Велогараж «ЮграСпорт» - дополнительно до 1% СНГБ-бонусов / миль;

В разделе «Электроника» - предложения от известных интернет-магазинов с кешбэком до 8%:

«Связной» - дополнительно до 8% СНГБ-бонусов / миль;

Shop Polaris - дополнительно 5,26% СНГБ-бонусов / миль;

Redmond - дополнительно 5,12% СНГБ-бонусов / миль;

re:Store - дополнительно до 4% СНГБ-бонусов / миль;

Xiaomi - дополнительно до 4% СНГБ-бонусов / миль;

Samsung - дополнительно до 3,5% СНГБ-бонусов / миль;

Huawei - дополнительно 2,15% СНГБ-бонусов / миль;

«Эльдорадо» - дополнительно до 2% СНГБ-бонусов / миль;

Aliexpress - дополнительно до 1,8% СНГБ-бонусов / миль;

«М.Видео» - дополнительно до 1,6% СНГБ-бонусов / миль;

«Ситилинк» - дополнительно 0,2% СНГБ-бонусов / миль.

В разделе «Книги» - предложения от известных интернет-магазинов с кешбэком до 16%:

издательство «МИФ» - дополнительно до 16% СНГБ-бонусов / миль;

«ЛитРес» – дополнительно до 16% СНГБ-бонусов / миль;

book24 – дополнительно до 8,8% СНГБ-бонусов / миль;

«Буквоед» – дополнительно до 7,2% СНГБ-бонусов / миль.

Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?*

1. Зайдите в раздел «Лояльность» в СНГБ Онлайн.

2. Кликните «СНГБ-Маркет».

3. Кликните нужный раздел.

4. Выберите магазин и пройдите по ссылке.

5. Выберите товар или услугу и оплатите картой СНГБ.

Чтобы стать участников программы лояльности СНГБ, в СНГБ Онлайн необходимо перейти по вкладкам «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности». Подробнее об условиях программы лояльности.



* Начисление бонусов/миль от партнера осуществляется в течение двух месяцев после совершения покупки.

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