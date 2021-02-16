Псковичи могут выбрать подарки к 23 февраля в СНГБ-маркете

Сургутнефтегазбанк предлагает выбрать подарки в СНГБ-маркете, чтобы порадовать близкого человека 23 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в разделе «Спорт» - предложения от известных интернет-магазинов с кешбэком до 8%:
В разделе «Электроника» - предложения от известных интернет-магазинов с кешбэком до 8%:
В разделе «Книги» - предложения от известных интернет-магазинов с кешбэком до 16%:
Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?*
1. Зайдите в раздел «Лояльность» в СНГБ Онлайн.
2. Кликните «СНГБ-Маркет».
3. Кликните нужный раздел.
4. Выберите магазин и пройдите по ссылке.
5. Выберите товар или услугу и оплатите картой СНГБ.
Чтобы стать участников программы лояльности СНГБ, в СНГБ Онлайн необходимо перейти по вкладкам «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности». Подробнее об условиях программы лояльности.
* Начисление бонусов/миль от партнера осуществляется в течение двух месяцев после совершения покупки.
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