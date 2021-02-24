Общество

Подключиться к брокерскому обслуживанию можно через приложение СНГБ Онлайн

Подключиться к брокерскому обслуживанию можно через мобильное приложение СНГБ Онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сургутнефтегазбанка.

В СНГБ существуют два основных способа торговли на бирже: совершение сделок через СНГБ Онлайн и через специализированное приложение QUIK.

Для полноценной работы с финансовыми инструментами в системе QUIK:

откройте брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (СНГБ Онлайн: раздел «Продукты»);

пополните брокерский счет (выберите действие для брокерского счета «Пополнить»);

выберите торговый терминал для совершения операций и отправьте заявку на подключение (выберите действие для брокерского счета «Подключить QUIK / Подключить PocketQUIK»);

совершайте операции покупки и продажи финансовых инструментов с помощью информационно-торговой системы QUIK или мобильного приложения iQUIK X / QUIK Android X.

В СНГБ Онлайн также возможно приобрести ряд инвестиционных инструментов, но их количество ограничено. Эта опция хорошо подойдет для начинающих инвесторов. Для инвестирования через СНГБ Онлайн:

выберите действие для брокерского счета «Купить бумаги»;

выберите ценную бумагу и нажмите «Купить»;

введите сумму денежных средств для покупки выбранного эмитента и нажмите «Продолжить»;

проверьте введенные ранее значения и подтвердите операцию кодом из sms-сообщения.

Продажу ценных бумаг можно осуществить через раздел «Детали» брокерского счета.

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