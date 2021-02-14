Общество

Помощь волонтеров заслуживает большего внимания, чем протестные акции - Александр Козловский

Деятельность волонтеров заслуживает большего внимания, чем протестные акции, которые происходят в стране. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Много внимания привлекли недавние протестные акции, но, я не считаю, что это обоснованно. На мой взгляд, деятельность молодежи, которая занимается волонтерством, заслуживает большего внимания, чем акции, которые происходят на улице. Все это достаточно обманчиво», - полагает гость студии.

«Да, молодежь у нас активная, но жалко, что ее используют в таких целях. Лучше, чтоб она что-то созидала, а не рушила. Но, думаю, мы с этим справимся, это будет для всех нас очередным уроком», - добавил он, высказав мнение, что протестные акции особо не скажутся на общественно-политической ситуации в год выборов.