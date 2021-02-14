Общество

Александр Козловский провел встречу с волонтерами-медиками

В Пскове прошла встреча секретаря Псковского реготделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского с волонтерами, студентами-медиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы поблагодарил студентов-медиков за самоотверженный труд в период пандемии и обсудил перспективы их дальнейшей работы.

«Волонтерское движение будет жить благодаря таким ответственным, неравнодушным людям, которые свое свободное время посвящают другим», - отметил Александр Козловский и вручил участникам встречи благодарственные письма и небольшие подарки.

По мнению Александра Козловского, волонтеры, которые проявили себя во время пандемии, проходят «школу закалки». Один из волонтеров рассказал, что он отслужил в армии, учится на врача и в свободное время занимается добровольчеством, а также успевает заниматься спортом.

Александр Козловский подчеркнул, что это здорово, когда молодые люди ведут такую активную общественную деятельность: в приоритете у них – помощь людям, вместе с тем, они многое успевают, развиваются.

«У нас волонтерское движение всегда было развито. Сейчас мы, конечно, сконцентрировались на вопросах, связанных с пандемией. А в будущем, я думаю, для любого волонтера всегда найдется работа, где он может себя реализовать и оказать помощь», – подвел итог Александр Козловский.

Псковский волонтерский центр «Единой России» под руководством Александра Козловского ежедневно оказывает помощь жителям области. Партийные волонтеры ежедневно помогают медикам в поликлиниках, а также на своих машинах доставляют участковых врачей поликлиник к пациентам, возят врачей после тяжелых смен домой.

В Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая принимает заявки от пожилых и маломобильных граждан на доставку продуктов и лекарств.