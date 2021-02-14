Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Кто воспитает псковских подростков?

Во вторник, 16 февраля, в 15:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная подростковому воспитанию.

Спикерами пресс-конференции выступят региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Пожалуй, каждой семье знакома ситуация, когда наступает период времени непослушного подростка. Психологи подчеркивают, что в этот момент ребенка, который уже чувствует себя взрослым, важно не упустить, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с серьезными проблемами.

Например, так называемый буллинг среди детей или банальная травля, к сожалению, приводит порой к очень печальным последствиям, включая зверские избиения сверстников, нередко заснятых на камеру, и доведение до суицида.

Кто должен выявить причины буллинга и максимально помочь устранить сложившуюся ситуацию?

Отдельный вопрос – может ли несовершеннолетний участвовать в протестных акциях и самостоятельно решать, «кому ставить лайки в соцсетях». И нужны ли в школах идеологические советники директоров? Или все-таки советники-воспитатели должны решать более широкий круг вопросов.

И кто все-таки несет ответственность за воспитание подростков: родители или педагоги?

Дата проведения: 16 февраля. Начало в 15:00.

Журналисты смогут принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети ВКонтакте.

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