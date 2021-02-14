Общество

ЛДПР внесла в областное Собрание законопроект об индексации пенсий работающим псковичам

В Псковское областное Собрание от депутатов фракции ЛДПР поступил законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Кроме того, документ предлагает признать утратившими силу отдельные положения федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

Главная цель законопроекта – возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. «Этот вопрос остается крайне актуальным, однако до сих пор, к сожалению, не решен. Депутаты ЛДПР убеждены, что нельзя делить пенсионеров на работающих и неработающих – индексация пенсий четко прописана в Конституции Российской Федерации и должна распространяться на всех пенсионеров без исключения», - отметили в пресс-службе.

«Неиндексация пенсии гражданам, продолжающим работать и после выхода на пенсию, является дискриминацией по отношению к ним, - считают в партии. - В ряде случаев это порождает у пенсионеров желание уволиться заранее, до индексации, с последующим трудоустройством на свое же рабочее место. Как видим, подобное несправедливое отношение к работающим пенсионерам искусственно создает ненужные проблемы, уводит людей в тень и никак не стимулирует тех, кто уже находится на пенсии, продолжить работу. Люди честно заработали свою пенсию! Она является компенсацией утраченного заработка и в условиях инфляции помогает сохранять покупательную способность пенсионера в пределах той суммы, которая ему назначена в качестве пенсии. Не нужно забывать, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в пенсионный фонд».

Внесенный законопроект направлен на устранение существующей социальной несправедливости по отношению к работающим пенсионерам, подчеркнули в ЛДПР.

В случае поддержки большинством депутатов Псковского областного Собрания депутатов законопроект направят на рассмотрение в Государственную Думу.

Отмечается, что депутаты фракций ЛДПР вносят данный законопроект во все высшие органы законодательной власти субъектов России.