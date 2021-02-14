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Общество

Псковских музыкантов приглашают в онлайн-проект «Студия МТС Live» 

15.02.2021 18:05|ПсковКомментариев: 0

МТС начинает сбор заявок от молодых и начинающих артистов на участие в онлайн-проекте «Студия МТС Live» — серии коротких студийных выступлений с интервью и презентацией музыкантов.

Подать заявку и узнать больше о проекте можно на сайте: https://msk.live.mts.ru/studio 

Музыкальный стиль артистов и коллективов не имеет значения, ключевыми критериями при отборе станут возможность живого исполнения, нетривиальность и актуальность музыкального материала. Артисты, которые пройдут отбор, получат возможность рассказать о себе широкой аудитории. МТС в рамках проекта отвечает за съемку и продвижение видеороликов с презентацией артистов. 

«Для концертного бизнеса МТС это перспектива стать одними из первых, кто получит контакты с новыми талантами, сможет развивать их и расти вместе с ними, в том числе начать работу по организации их концертов и туров. Мы видим, что пандемия увеличила спрос на музыкальный онлайн-контент, и ожидаем, что подобный формат останется актуальным еще долгое время», — отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

«Мы получили много позитивных откликов о проекте «Студия МТС Live» как от представителей индустрии, так и от артистов. Открыв сбор заявок, мы даем молодым талантам, которыми богата Псковская область, возможность показать себя далеко за пределами нашего региона», - комментирует директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко. 

Проект должен стать основой для развития партнерских отношений с артистами в части организации их билетных концертов и участия в музыкальных фестивалях как на базе самой Студии, так и в других музыкальных проектах МТС. 

Добавим, что студия МТС Live была запущена в декабре 2020 года как новый проект МТС по работе с актуальными и быстрорастущими нишевыми артистами. Формат проекта - серия студийных выступлений с живым исполнением материала и коротким интервью. С момента запуска проекта вышло уже 4 ролика с группами «Буерак», Mirele, ssshhhiiittt! и «Источник», суммарно собравших более 500 000 просмотров.

Посмотреть выпуски можно на YouTube-канале МТС Live.

Теги: #мтс #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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