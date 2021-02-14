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Общество

В Великих Луках прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана

15.02.2021 19:38|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. К памятному знаку великолучанам, погибшим в «горячих точках», возложили цветы бывшие воины-афганцы, ветераны военной службы, представители исполнительной и законодательной власти города, а также Николай Андросович, председатель совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, - отметил глава Великих Лук Николай Козловский. - 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. С тех пор в этот день мы отдаём дань уважения и почета воинам-интернационалистам: тем, кто участвовал в боевых действиях на афганской земле и, проявляя доблесть, выполнял свой воинский долг в других точках мира. Мы чествуем всех героев, самоотверженно защищавших интересы государства, и склоняем головы перед памятью павших. Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял своих близких за пределами Отечества. Их любовь и преданность Родине, верность Присяге и Долгу – пример для будущих поколений».

Напомним, что 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. Россия потеряла в этом военном конфликте более четырнадцати тысяч солдат и офицеров.

Теги: #вооруженные силы
Источник: Псковская Лента Новостей
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