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Общество

Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина

15.02.2021 21:47|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 15 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Пушкиногорский район, где посетил Святогорский Свято-Успенский монастырь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на территории обители Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина, тем самым почтив память великого русского поэта. Вместе с главой региона цветы к могиле поэта возложили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, вице-губернатор Василий Осипов и руководитель администрации Пскова Александр Братчиков.

Ранее, 10 февраля, исполнилось 184 года со дня смерти поэта. В Псковской области День памяти А. С. Пушкина был ознаменован проведением ряда мероприятий памятного и просветительского характера.

Напомним, в Святогорском монастыре, где располагаются могилы А. С. Пушкина и его предков, в День памяти поэта состоялась заупокойная лития. Возложить цветы и венки к месту погребения пришли жители и гости Пушкиногорья, сотрудники Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Михайловское», представители муниципальной власти. По традиции здесь звучали стихи А. С. Пушкина.

День рождения А. С. Пушкина также широко отмечается в Михайловском традиционным фестивалем поэзии и русской культуры. В текущем году мероприятие ждет перезагрузка: организаторы планируют сделать семейный праздник, где каждый сможет найти развлечение по душе. Подготовка к фестивалю ранее стала темой совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Теги: #Пушкинские Горы #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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