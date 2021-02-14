Общество

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 4,3 %

В Псковской области на 6-й неделе с 8 по 14 февраля 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 4,3 % и составила 71,87 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 4500 случаев. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 49,5 %. По Псковской области ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1,4 % и составила 101,26 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 2130 случаев.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 3%, 2 недели подряд превышение недельного эпидпорога.

По Пскову ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано.

По состоянию на 12.02.2021 в связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыт детский сад «Сказка» в Печорском районе.

Частично закрыты:

- 19 классов в 9 школах («Красногородская СШ», «Лицей №4», «СОШ № 3», «МПЛ № 8», «СОШ № 16 в г.Пскове, «Залесская НОШ», «Печорская СОШ №3» в Печорском р-не, школа № 1 Новосокольническом районе, Куньинская школа);

- 11 групп в 3 детских дошкольных учреждениях («Росинка» в Порховском районе, «Колобок», в Пыталовском районе, «Журавушка» в Великолукском районе).

За неделю число госпитализаций уменьшилось на 17,9 %, госпитализирован 392 человек (- 7 чел.). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,7 %.

За неделю с 8.02.21 по 14.02.21 лабораторно обследовано на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 32 человек, проведено 346 исследований. Из них у 1 обследуемого выявлен парагрипп (1,3), у 1 – риновирус, у 1 –коронавирус.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача.

По состоянию на 15.02.2021 привито 326859 человек, в том числе 72800 детей и 235989 взрослых. За счет других источников привито 18070 человек. Вакцина, полученная из Федерального бюджета, использована в полном объеме. Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.