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Скончался иконописец и насельник Мирожского монастыря Алипий (Оборотов)

Скончался иконописец, насельник Мирожского монастыря Алипий (Оборотов). Об этом сообщается в группе паломников Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа паломников Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Отец Алипий много лет трудился в Псковской области, благоукрашая храмы, говорится в сообщении.





Монах Алипий с 1983 по 1998 был насельником Псково-Печерского монастыря, затем подвизался в Мирожским монастыре, несколько лет провел на Валааме.

«Помолитесь о новопреставленном монахе Алипии!» - добавили в группе.