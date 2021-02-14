Скончался иконописец и насельник Мирожского монастыря Алипий (Оборотов)

Скончался иконописец, насельник Мирожского монастыря Алипий (Оборотов). Об этом сообщается в группе паломников Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа паломников Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».
Отец Алипий много лет трудился в Псковской области, благоукрашая храмы, говорится в сообщении.
Монах Алипий с 1983 по 1998 был насельником Псково-Печерского монастыря, затем подвизался в Мирожским монастыре, несколько лет провел на Валааме.
«Помолитесь о новопреставленном монахе Алипии!» - добавили в группе.