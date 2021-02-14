Общество

Юных псковичей приглашают стать участниками математического квеста

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина разработала литературно-творческую программу «Наука в деталях». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Каждый месяц посвящен какой-либо отрасли науки. Февраль - математике. Мастер-классы, творческие задания, тематические мероприятия, подкасты и многое другое помогут лучше узнать этот многогранный и увлекательный мир», - отметили в пресс-службе.

Итогом месяца математики станет научно-развлекательный, активно-познавательный квест «Приключения в математическом Лабиринте Каверинки», который пройдет 28 февраля по адресу: Сиреневый бульвар, 3.

«Участников ждут невероятные математические приключения: Зеркальный тупик, Объемная лавка, Туннель бесконечности, Нескучные чертоги и другие закоулки Лабиринта. Будем думать, решать, бегать, прыгать, сыпать, лить, и в конце, непременно, кто-то станет Царем Лабиринта и получит ценный приз. Все остальные тоже не останутся без сюрпризов и подарков», - рассказали в библиотеке.

К участию в квесте приглашаются школьники в возрасте 7-12 лет. Количество посетителей ограничено, формируются группы не более 10 человек в 12.00, 14.00 и 16.00.

Записаться на удобное время можно по телефону 68-20-59 или заполнив анкету.