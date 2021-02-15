Общество

Новый памятник появится в Усвятах

Общественную территорию благоустроят в поселке Усвяты возле дома №20 на улице Карла Маркса. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит провести подготовительные работы, уложить новое покрытие пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установить бортовые камни.

Кроме того, там обустроят площадку под памятный знак в виде камня-скалы (габариты стелы - не менее 1500 х 700 х 150 мм) с текстовой доской, газон с посадкой шести шаровидных туй, установкой вазонов, информационных стендов. Кроме того, там появятся освещение, велопарковка и скамейки.

Срок окончания работ - до 15 июня.

Псковской Ленте Новостей в администрации Усвятского района пояснили, что памятный знак будет посвящен 1000-летию со дня первого упоминания Усвят в летописи.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 475 тысяч 205 рублей. Источник финансирования - бюджет района в виде субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, предусмотренных государственной программой Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 24 февраля.