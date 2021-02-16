Общество

Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни

Стал известен режим работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни, с 20 февраля по 23 февраля. График предоставили в медучреждении.

Поликлиника №1 (улица Кузнецкая, 19), поликлиника №2 (улица Коммунальная, 23), поликлиника №3 (улица Индустриальная, 8) будут работать по единому графику:

20 февраля – рабочий день, сокращенный на 1 час

21 февраля – выходной день (кроме бригад, обслуживающих пациентов с COVID-19)

22 февраля – рабочий день по графику рабочей субботы (прием терапевта, вызовы, выезд бригад, обслуживающих пациентов с COVID-19)

23 февраля – выходной день (работают бригады, обслуживающие пациентов с COVID-19)

24 февраля – рабочий день.