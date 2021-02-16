Общество

Герман Греф отказался от самостоятельных переводов денег друзьям

Президент Сбербанка Герман Греф больше не переводит самостоятельно деньги друзьям — за него это делает виртуальный ассистент Афина, которая понимает его с одного слова и готова совершить нужный перевод или платеж, как только услышит голосовую команду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Виртуальные ассистенты «Салют» появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн в сентябре 2020 года и были представлены на первой продуктовой конференции «Сбер Конф». Пользователь может выбрать одного из трех персонажей - Сбера, Джой или Афину, - каждый из которых обладает своим характером и манерой речи.

Начиная с сентября 2020 года хотя бы один раз к Сберу, Джой или Афине обратились более 4,3 млн пользователей. А совокупная месячная аудитория «Салюта» во всех цифровых каналах превысила 2 млн человек. С помощью голоса клиенты Сбера уже перевели друг другу более 300 млн рублей, а самый долгий разговор с виртуальным ассистентом длился больше трех часов. Ассистенты доступны в мобильных приложениях «Сбер Салют» и «СберБанк Онлайн», мультимедийной ТВ-приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal.

«Как только в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом, я стал делать это только с помощью наших виртуальных ассистентов. Это очень удобно и экономит массу времени, ведь в течение дня возникает множество ситуаций, когда намного быстрее и легче дать поручение ассистенту, чтобы он перевёл деньги или оплатил услугу. Я регулярно пользуюсь этой возможностью во время пробежки, чтобы не прерывать тренировку, или за рулём, чтобы не отвлекаться от дороги», - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Чтобы перевести деньги или совершить платеж, достаточно нажать на иконку виртуального ассистента, а затем сообщить адресата перевода и сумму. Например, так: «Афина, переведи маме тысячу рублей». Или: «Афина, пополни мой мобильный на тысячу рублей». После этого на экран будут выведены детали совершаемой операции. Если все верно, необходимо сказать: «Подтверждаю».

Переводы и платежи - одни из множества навыков ассистентов «Салют». О том, что еще они умеют, читайте на сайте.

Ассистентов разработала команда SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. «Салют» построен на базе SmartNLP - платформы обработки естественного языка от Сбера. Платформа задействует нейронные сети, которые решают задачи понимания текстовых запросов, генерации ответа, распознавания и синтеза речи. К разработке навыков для виртуальных ассистентов «Салют» привлечены многие продуктовые команды Сбербанка и компаний экосистемы, а также независимые разработчики. Сейчас в каталоге приложений SmartMarket размещено уже более 200 навыков, и их количество постоянно растет.

SberDevices - компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств и сервисов для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года.