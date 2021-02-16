Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 16.02.2021 11:430 Почти 20 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области 16.02.2021 12:030 Заместителем председателя Псковского областного суда назначен Дмитрий Устинов 16.02.2021 12:010 Акцию «Ниточка добра» проводят в Гдовском районе 16.02.2021 11:430 Почти 20 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области 16.02.2021 11:270 Волонтерство решили развивать в великолукском СИЗО 16.02.2021 11:100 Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3011 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области

16.02.2021 11:10|ПсковКомментариев: 0

Число умерших из-за коронавируса в Псковской области выросло до 157. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки, 16 февраля, в статистику добавились еще два смертельных случая.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 54 человека
16.02.2021, 12:030 Заместителем председателя Псковского областного суда назначен Дмитрий Устинов 16.02.2021, 12:010 Акцию «Ниточка добра» проводят в Гдовском районе 16.02.2021, 11:450 «Эхономика»: Оправдал ли промышленный электрокластер Псковской области надежды бизнеса? 16.02.2021, 11:430 Почти 20 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области
16.02.2021, 11:270 Волонтерство решили развивать в великолукском СИЗО 16.02.2021, 11:220 «Гайд-парк»: Владлен Небейголова о возможностях муниципального депутата 16.02.2021, 11:150 Водителя в наркотическом опьянении остановили полицейские в Пушкиногорском районе 16.02.2021, 11:100 Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области
16.02.2021, 10:581 Герман Греф отказался от самостоятельных переводов денег друзьям 16.02.2021, 10:460 Великолукские подростки украли из магазина 9 упаковок сыра 16.02.2021, 10:430 Общественная приемка нового детского сада состоялась в Овсище 16.02.2021, 10:372 С московским паром!
16.02.2021, 10:331 Александр Козловский о вызовах года, мощной «пятерке» и волонтерстве 16.02.2021, 10:280 Псковские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты 16.02.2021, 10:230 Четыре человека пострадали в ДТП под Островом 16.02.2021, 10:230 Новый памятник появится в Усвятах
16.02.2021, 10:130 Спиртные напитки украл пскович из магазина на улице Труда 16.02.2021, 10:050 Фальшивые доллары обнаружили в финучреждении Великих Лук 16.02.2021, 10:000 Псковский губернатор посетил первый показ фильма «Учености плоды» 16.02.2021, 09:490 Теплосети реконструируют на улице Леона Поземского в Пскове
16.02.2021, 09:380 В Центробанке сообщили о серьезном вызове со стороны мошенников 16.02.2021, 09:170 Жилой дом сгорел в локнянской деревне Анциферово 16.02.2021, 09:150 Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд 16.02.2021, 09:080 Российские работодатели урезали компенсационные пакеты
16.02.2021, 09:000 Мужчина пострадал при пожаре в Опочке 16.02.2021, 08:590 Житель Бежаниц попался на мошенничестве с продажей фильтров для воды в Ленобласти 16.02.2021, 08:450 Назван самый читающий район Псковской области 16.02.2021, 08:370 Нинель Салагаева поздравила псковский завод «Титан-Полимер» с днем рождения
16.02.2021, 08:302 При правительстве Японии создадут отдел по одиночеству 16.02.2021, 08:210 Юных псковичей приглашают стать участниками математического квеста 16.02.2021, 08:129 В России предложили поднять цены на колбасу 16.02.2021, 08:000 В 2020 году женщин увольняли чаще, чем мужчин
16.02.2021, 07:560 Военнослужащие танковой армии вызволили из снежного плена десять автомобилей 16.02.2021, 07:490 Рецептурные препараты предложили распространять по почте 16.02.2021, 07:380 Анализ слюны помог найти зараженных коронавирусом студентов 16.02.2021, 07:270 40-летний мужчина пропал в Пскове
16.02.2021, 07:140 Скончался иконописец и насельник Мирожского монастыря Алипий (Оборотов) 16.02.2021, 07:000 Эксперт разделил людей на 16 типов по реакции на пандемию 15.02.2021, 23:000 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 4,3 % 15.02.2021, 22:510 Легкоатлетические соревнования «Гдовская весна-2021» проведут в мае
15.02.2021, 22:438 Псковской журналистке Светлане Прокопьевой собрали полмиллиона рублей на выплату штрафа 15.02.2021, 22:3430 Володин: Хамское поведение Навального на суде должно заставить его сторонников задуматься 15.02.2021, 22:302 В Пскове полиция и Росгвардия почтили бессмертный подвиг воинов-интернационалистов 15.02.2021, 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины
15.02.2021, 22:050 У руководителя великолукского филиала инфекционной больницы подтвержден COVID-19 15.02.2021, 21:473 Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина 15.02.2021, 21:245 «Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов 15.02.2021, 21:100 Заваривший дверь магазина пскович договорился с администрацией супермаркета о возмещении ущерба
15.02.2021, 20:594 Жириновский предложил поставить скульптуру Аленки рядом с памятником самому себе 15.02.2021, 20:387 Житель Стругокрасненского района отработает 200 часов за пойманную электроудочкой рыбу 15.02.2021, 20:270 По поручению губернатора крышу дома в Дедовичах капитально отремонтируют в 2021 году 15.02.2021, 20:102 До фонаря
15.02.2021, 20:060 Кудрин советует регионам при разработке стратегий развития шоковые сценарии 15.02.2021, 19:381 В Великих Луках прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана 15.02.2021, 19:197 Помощь волонтеров заслуживает большего внимания, чем протестные акции - Александр Козловский 15.02.2021, 19:113 Губернатор проинформировал Дмитрия Медведева о перспективах газификации Псковской области
15.02.2021, 18:540 В Новосокольниках организация рассчиталась с долгами после ареста более 30 автомобилей 15.02.2021, 18:380 Александр Козловский провел встречу с волонтерами-медиками 15.02.2021, 18:273 В бундестаге раскрыли детали охраны Навального в Германии 15.02.2021, 18:261 «Титан-Полимер» принимает поздравления в честь трехлетия с момента создания
15.02.2021, 18:221 Адвокатов из числа военных пенсионеров освободили от уплаты взносов в ПФР 15.02.2021, 18:130 Горводоканал локализует место утечки на улице Инженерной в Пскове 15.02.2021, 18:050 Псковских музыкантов приглашают в онлайн-проект «Студия МТС Live»  15.02.2021, 18:000 IT-куб планируется открыть в Печорах к 1 сентября
15.02.2021, 17:431 Древний торговый инвентарь показали псковские археологи 15.02.2021, 17:301 Суд рассмотрит уголовное дело по факту смертельного ДТП в Стругокрасненском районе 15.02.2021, 17:1310 Реплика Константина Калиниченко: Акцио, фонарики 15.02.2021, 17:030 Троих африканцев задержали на госгранице в Псковской области
15.02.2021, 16:494 Минстрой заявил о нехватке средств на модернизацию сетей ЖКХ 15.02.2021, 16:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Кто воспитает псковских подростков? 15.02.2021, 16:420 ЛДПР внесла в областное Собрание проект постановления о поддержке индексации пенсий работающим псковичам 15.02.2021, 16:310 Музыкальную школу в Усвятах капитально отремонтируют до 15 июня
15.02.2021, 16:250 Большинство читателей ПЛН не поддерживают появление в школах советников по воспитанию 15.02.2021, 16:150 Александр Козловский не видит рисков в смене главы регионального исполкома «Единой России» 15.02.2021, 16:100 Метель ожидается в Псковской области 16 февраля 15.02.2021, 15:580 В России создадут перечень участников единой биометрической системы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.