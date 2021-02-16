Общество

СНГБ приглашает провести вечер в компании близких и с ароматной пиццей

«Додо Пицца» предоставляет скидку* 20% на заказ от 1800 рублей по промокоду «Visa20» держателям карт Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сургутнефтегазбанка.

Как воспользоваться предложением:

соберите заказ на нужную сумму на сайте www.dodopizza.ru или в мобильном приложении «Додо Пицца. Доставка пиццы»;

в корзине введите промокод «Visa20» для держателей карт Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite.

* Не суммируется с акциями и комбо.

Настоящее специальное предложение действительно до 31 декабря 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства РФ. Все налоги и сборы оплачиваются покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО «Додо Франчайзинг», «Додо Пицца», 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-т Октябрьский, д. 16).

Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).