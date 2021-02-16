Почти 20 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области

85 человек выздоровели от коронавируса в псковском регионе за минувшие сутки, 15 февраля. За весь период от новой инфекции избавились 19 827 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Всего проведено 263 288 исследований на коронавирус (+619 за сутки), подтвердилось 30 923 случая заражения (+59). За время пандемии от COVID-19 скончались 157 пациентов ( +2).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 11203
- Великие Луки – 5559
- Бежаницкий район - 282
- Великолукский район – 714
- Гдовский район – 414
- Дедовичский район – 589
- Дновский район - 283
- Красногородский район – 181
- Куньинский район – 274
- Локнянский район - 211
- Невельский район – 1255
- Новоржевский район – 291
- Новосокольнический район – 775
- Опочецкий район – 820
- Островский район – 1513
- Палкинский район – 333
- Печорский район – 587
- Плюсский район – 426
- Порховский район – 977
- Псковский район – 2609
- Пустошкинский район – 262
- Пушкиногорский район - 256
- Пыталовский район – 222
- Себежский район – 426
- Стругокрасненский район – 293
- Усвятский район – 130
- Иногородние (с 30.12.2020) – 38.