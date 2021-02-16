Общество

Почти 20 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области

85 человек выздоровели от коронавируса в псковском регионе за минувшие сутки, 15 февраля. За весь период от новой инфекции избавились 19 827 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего проведено 263 288 исследований на коронавирус (+619 за сутки), подтвердилось 30 923 случая заражения (+59). За время пандемии от COVID-19 скончались 157 пациентов ( +2).

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