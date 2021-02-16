Общество

Акцию «Ниточка добра» проводят в Гдовском районе

Акцию «Ниточка добра» проводят в Гдовском районе. Как сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте», ее придумала педагог гдовской школы, учитель технологии Ирина Васильева. Суть идеи – создать при школе маленькую швейную мастерскую, в которой дети будут обучаться кройке и шитью, изготавливать красивые и полезные подарки для ветеранов, обитателей дома престарелых и вообще пожилых гдовичей.

«У многих из нас, детей советской поры, основы швейного мастерства входили в обычную школьную программу, преподавались на уроках труда. Сейчас такого не осталось практически нигде. По замыслу Ирины, швейное дело в Гдовской школе появится как дополнительные внеклассные занятия, как кружок, в котором дети получают полезные в жизни навыки», - сообщили в группе.

Проект «Ниточка добра» гдовская школа представила на «Круг благотворителей», который 27 февраля проведет в Пскове фонд «Добрый город». В ходе ежегодной акции планируется собрать деньги на покупку первых швейных машинок для будущей мастерской. Сумма, которую можно получить в ходе этой акции, ограничена 50 тысячами рублей.

«А что такое 50 тысяч? Да, в общем-то, ничто. Опыт гдовской благотворительности последних лет показывает, что при всей нашей бедности на хорошее дело мы можем найти значительно больше. Чтобы хватило и современные швейные машинки купить, и оверлок, и прочее нужное для школьной мастерской оборудование. И вы можете прямо сейчас помочь запустить гдовскую "Ниточку добра", сделав посильное пожертвование на карту Сбербанка 2202 2014 6401 3818», - сообщили организаторы.

Отчет о собранных пожертвованиях и их расходовании опубликуют в группе «Граждане Гдовского края». Также можно поделиться работоспособной швейной техникой.