Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о воспитании подростков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной подростковому воспитанию.

Спикерами пресс-конференции: региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Пожалуй, каждой семье знакома ситуация, когда наступает период времени непослушного подростка. Психологи подчеркивают, что в этот момент ребенка, который уже чувствует себя взрослым, важно не упустить, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с серьезными проблемами.

Например, так называемый буллинг среди детей или банальная травля, к сожалению, приводит порой к очень печальным последствиям, включая зверские избиения сверстников, нередко заснятых на камеру, и доведение до суицида.

Кто должен выявить причины буллинга и максимально помочь устранить сложившуюся ситуацию?

Отдельный вопрос – может ли несовершеннолетний участвовать в протестных акциях и самостоятельно решать, «кому ставить лайки в соцсетях». И нужны ли в школах идеологические советники директоров? Или все-таки советники-воспитатели должны решать более широкий круг вопросов.

И кто все-таки несет ответственность за воспитание подростков: родители или педагоги?