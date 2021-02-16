Общество

Владлен Небейголова назвал основные запросы молодежи в Псковской области

Заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, муниципальный депутат Островского района Владлен Небейголова назвал основные запросы молодежи в Псковской области.

«Основной запрос у молодежи - это трудоустройство, - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Молодые люди поступают в учебные заведения, хотят после выпуска трудоустроиться, работать на интересной, достойно оплачиваемой работе».

Кроме того, продолжил Владлен Небейголова, молодежь интересует вопрос культуры и досуга. «Хотят посещать кинозал, хотят заниматься спортом, хотят, чтобы были условия для занятия спортом. Хотят возможностей для творческой реализации», - сказал он.

Не на последнем месте вопросы благоустройства, отметил депутат. «Молодые люди хотят, чтобы вокруг них была комфортная городская среда. Хотят, чтобы было красиво», - добавил Владлен Небейголова.