Общество

Владлен Небейголова: Сельское хозяйство - это благородный труд

Сельское хозяйство - это благородный труд, заявил заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, депутат Собрания Островского района Владлен Небейголова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля.

«Самое главное, сельское хозяйство - это благородный труд. Когда ты видишь, что результатом работы компании становятся чистые, ухоженные поля, трудоустраивается молодежь на селе, испытываешь удовлетворение. Это греет душу даже больше, чем экономические успехи», - рассказал гость эфира.

Владлен Небейголова напомнил, что он пять лет работал в компании «Идаванг», а сейчас ведет трудовую деятельность, связанную с растениеводством. «Буквально в прошлом году получил предложение перейти в сельскохозяйственный стартап, если можно так сказать. Две молодые организации занимаются растениеводством в Островском и Палкинском районах», - рассказал он.

«Сельское хозяйство очень динамично развивается. Мы видим, что приходят инвестиции, приходят инвесторы, вкладывают серьезные деньги в сельское хозяйство», - заметил депутат.