Общество

Продолжается розыгрыш iPhone 12 на ярмарке в Пскове

Продолжается розыгрыш смартфона iPhone 12 на продовольственной ярмарке во фреш-маркете «Корзинка» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы ярмарки.

«Продовольственная ярмарка - это не только свежие и вкусные продукты, но и еще возможность выиграть отличные призы за покупки! Главный приз - iPhone 12. Также будут разыграны и другие призы и подарки от ресторанов, аквапарка и популярных магазинов», - отметили организаторы.

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Продовольственная ярмарка работает на первом этаже торгово-развлекательного центра «Акваполис».