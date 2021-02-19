Общество

СНГБ проводит конкурс «Время перемен» вместе с Visa

Сургутнефтегазбанк и компания Visa объявляют о начале конкурса «Время перемен». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, совершая покупки с картой Visa СНГБ, можно получить возможность выиграть бонусы от банка.

5 призов по 100 000 бонусов - определят пять победителей, совершивших в период проведения конкурса покупки в ТСП или сети Интернет на сумму не менее 50 000 рублей.

5 призов по 50 000 бонусов - определят пять победителей, совершивших не менее двух покупок с использованием СНГБ Маркет на общую сумму не менее 10 000 рублей.

Первым 1000 участникам - при открытии банковской карты или подключении к СНГБ Онлайн по 20% бонусов на сумму не более 1000 рублей от совершенных операций.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться в качестве участника конкурса в мобильном приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Время перемен» - «Зарегистрироваться» и совершать покупки с картой Visa СНГБ.

Срок проведения конкурса: с 15 февраля по 30 апреля 2021 года.

Организатор – АО БАНК «СНГБ при поддержке Visa.

Правила участия - на сайте www.sngb.ru.

По итогам конкурса пять победителей получат по 100 000 и 50 0000 бонусов/миль на основе случайной выборки из числа участников. При определении победителя, в список для генерации случайной выборки участник будет включен такое количество раз, которое соответствует отношению общей суммы покупок к сумме 50 000 рублей, округленное в меньшую сторону. Пример: при сумме покупок 155 000 рублей в список для генерации случайной выборки участник будет включен 3 раза. Расчет: 155 000 / 50 000 = 3,1 раза. Округление до 3 раз.