Общество

На фотосафари и уроки зельеварения приглашает псковская библиотека

Тематические игротеки с настольными играми проведут в Псковской областной библиотеке (Псков, Профсоюзная, 2) в рамках проекта #ИгроПсков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Первая игротека состоится 17 февраля с 16:00 до 19:00. Она будет посвящена литературным произведениям.

К участию приглашаются любители настольных игр в возрасте от 14 лет.

«Уроки зельеварения, увлекательное фотосафари, межпланетное путешествие вместе с Маленьким принцем – все это и многое другое ждет вас в мире настольных игр! В наше время практически каждую неделю издательства выпускают новые игры, в которые стремятся как можно быстрее сыграть те, кто называют себя типичными настольщиками», - сообщают координаторы проекта, молодежная организация «Вечевой Орден».

Проект #ИгроПсков реализуется на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества.