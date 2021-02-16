На фотосафари и уроки зельеварения приглашает псковская библиотека

Тематические игротеки с настольными играми проведут в Псковской областной библиотеке (Псков, Профсоюзная, 2) в рамках проекта #ИгроПсков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.
К участию приглашаются любители настольных игр в возрасте от 14 лет.
«Уроки зельеварения, увлекательное фотосафари, межпланетное путешествие вместе с Маленьким принцем – все это и многое другое ждет вас в мире настольных игр! В наше время практически каждую неделю издательства выпускают новые игры, в которые стремятся как можно быстрее сыграть те, кто называют себя типичными настольщиками», - сообщают координаторы проекта, молодежная организация «Вечевой Орден».
Проект #ИгроПсков реализуется на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества.