Общество

Наталия Соколова: Информационное пространство толкает детей на противоправные действия

Информационное пространство толкает детей на совершение противоправных действий, заявила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это печать времени, которая накладывает отпечаток на жизнь детей и взрослых», - отметила Наталия Соколова. При этом она напомнила, что психологи зачастую всех подростков относят к группе риска.

«Драки во дворах всегда были», - продолжил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, указав, что раньше они не были такими жестокими, как сейчас, их не снимали на видео и не размещали в Сети.

Омбудсмены сошлись во мнении, что воспитание ребенка должно происходить и в семье, и в школе.