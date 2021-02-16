Общество

Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей за клевету на ветерана

Гособвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Также «по совокупности» она предложила оставить в силе 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», передает РИА Новости.

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы проходили прения сторон по делу о клевете. Прокурор попросила признать подсудимого виновным. Адвокаты настаивают на полном оправдании их подопечного. Следующее заседание состоится 20 февраля. В тот же день в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию на замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Основатель ФБК* не признает себя виновным, утверждая, что высказывал свое субъективное мнение.

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В суд Навального привозят из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.