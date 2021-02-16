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Общество

Почти 3 тысячи звонков поступило в call-центр «Экопрома» с начала года

16.02.2021 19:45|ПсковКомментариев: 2

В call-центр псковского офиса обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром» за полтора месяца с начала 2021 года поступило 2967 звонков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании

Наибольшее количество звонивших интересовались, какие документы необходимо предоставить для перерасчета начислений на вывоз ТКО, какие требуются документы при смене собственника жилья. Также потребители звонили для уточнения начислений по выставленным квитанциям. Кроме того, часть звонков касалась уточнений по пакету документов, который граждане направляли дистанционно на электронную почту регоператора или Почтой России.

Операторы call-центра принимали звонки от физических лиц, связанные с заявками на вывоз контейнеров. В феврале поступали звонки от населения по уточнению графиков вывоза мусора в Невельском, Новосокольническом, Дедовичском, Куньинском районах. Напомним, к обслуживанию этих районов регоператор приступил самостоятельно, ранее вывозом мусора там занимались подрядчики.

Как отметили в call-центре, в последнее время заметно снизилось количество обращений граждан по вопросу некачественного оказания услуги по вывозу ТКО.

Теги: #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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