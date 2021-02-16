Свято-Троицкий собор в Пскове собирались снести в 1936 году. Это следует из документа, опубликованного Государственным архивом Псковской области в социальных сетях.
Фото: Вадим Боченков
Так, в записке, составленной директором Псковского музея В. Ф. Зыбковцом 21 июня 1936 года в адрес секретаря окружкома ВКП(б) П. И. Петрунина говорилось о полной ликвидации собора: «Считаю вполне возможным полную ликвидацию Троицкого собора и прошу вас санкционировать предлагаемые мероприятия».
Источник: Государственный архив Псковской области.
«К счастью, его предложения не были реализованы, а в Троицком соборе начались работы по организации антирелигиозного музея», - добавили в архиве.
Источник: Государственный архив Псковской области.