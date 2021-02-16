Общество

Вера Емельянова и Надежда Деметер обсудили вопросы развития межнационального сотрудничества

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова провела рабочую встречу с руководителем Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, членом Совета при президенте России по межнациональным отношениям Надеждой Деметер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Надежда Деметер проинформировала вице-губернатора, что в Пскове с 16 по 17 февраля в областной универсальной научной библиотеке проходит обучающий семинар «Поддержка цыганских некоммерческих организаций посредством внедрения новых практик», реализуемый в рамках поддержки Фонда президентских грантов. Проект направлен на оказание консультативной, информационной и методической помощи некоммерческим организациям, развитие диалога между представителями некоммерческих организаций и правоохранительными органами, администрацией региона, СМИ посредством проведения ряда образовательных мероприятий и стажировок. Отмечалось, что все это позволит существенно облегчить деятельность по предупреждению межнациональных конфликтов.

Ранее семинар прошел в Москве, Владимире, Белгороде и Самаре.

Участники рабочей встречи обсудили реализацию на территории области социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, а также привлечение представителей цыганской национальности к участию в мероприятиях по укреплению общероссийской гражданской идентичности в рамках комплексной работы региональных органов исполнительной власти.

В семинаре на базе областной библиотеки приняли участие представители некоммерческих организаций региона и студенты. Основными темами для обсуждения стали реализация медиа-проектов, направленных на укрепление гражданского единства, а также обсуждение правил участия в конкурсе на предоставление субсидий региональным СОНКО, деятельность которых направлена на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.