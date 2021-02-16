Общество

Ученые нашли новое осложнение при тяжелой форме коронавируса

Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой коронавируса. Результаты ретроспективного мультицентрового исследования опубликовали в журнале Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology.

Хотя коронавирус SARS-CoV-2 поражает в первую очередь легкие, известно, что эта инфекция вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения, пишет РИА Новости.

Чтобы узнать больше об офтальмологических проявлениях COVID-19, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) инициировало исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым провели МРТ головного мозга.

У девяти из них авторы обнаружили аномалии глазного яблока - один или несколько узелков в макулярной области (задней части глаза, ответственной за центральное зрение). У восьми пациентов узелки были на обоих глазах.

«Это первый раз, когда подобные результаты получены с помощью МРТ», - пояснил ведущий автор исследования, доктор медицины Огюстин Леклер (Augustin Lecler), доцент Парижского университета и нейрорадиолога из больницы Фонда Адольфа де Ротшильда в Париже.

Восемь из девяти пациентов с выявленными изменениями на момент проведения исследования находились в отделении интенсивной терапии по поводу COVID-19. Доктор Леклер отметил, что серьезные проблемы с глазами могут в значительной степени остаться незамеченными в клинике, поскольку в отделениях интенсивной терапии уделяют внимание более тяжелым, опасным для жизни состояниям.

Авторы считают, что результаты исследования подчеркивают необходимость скрининга глаз у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19.