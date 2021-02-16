Общество

Сотрудники компании «Экопром» помогли перевезти диваны в порховский зооприют

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром» помогли перевезти диваны в зооприют «Добрый» (Порхов). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Откликнулись на призыв о помощи! Помогли перевезти три дивана в приют "Добрый", где содержатся бездомные и брошенные собаки и кошки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас зооприют переполнен. «Много больных и стареньких животных, нуждающихся в заботе и поддержке неравнодушных людей», - добавили в компании.