Общество

Псковских школьников научат противостоять киберпреступникам на «Уроке цифры»

«Лаборатория Касперского» проведет для обучающихся общеобразовательных учреждений «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в интернете, с 8 по 22 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, с помощью новых специальных тренажеров «Приватность в цифровом мире» в режиме онлайн обучающиеся узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные.

Цель урока - помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире, а также познакомить с профессиями в области кибербезопасности. Интерактивные уроки рассчитаны на учащихся с 1-го по 11-й класс, включают в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности. В некоторых из них, например, нужно будет определить, какие именно данные нужно скрыть от посторонних или какие разрешения не нужно давать приложениям на смартфоне.

Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Школьники смогут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки. Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета.

«Знания в области цифровой безопасности являются отправной точкой повышения пользовательских компетенций. Потребности пользователей разных возрастов отличаются, но без понимания основ кибербезопасности невозможен ни безопасный „серфинг“ в интернете, ни разработка новых онлайн-продуктов. Задача государства - в рамках цифрового образования сформировать базовые знания о безопасности, чтобы пользователи интернета не поддавались на уловки кибермошенников и были уверены надежной защите своих персональных данных», - сообщил замглавы Минцифры России Евгений Кисляков.