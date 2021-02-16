Общество

Псковские школьники отправятся на стажировку в Курчатовский институт

Итоги «Курчатовского турнира» подвели в детском технопарке «Кванториум Псков», который проходил с 13 по 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Межпредметные инженерные соревнования проводили Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Кружковое объединение НТИ «Практики будущего». Всего в турнире приняло участие 15 команд школьников с 8 по 11 классы.

В течение двух дней команды из образовательных учреждений города и детского технопарка «Кванториум Псков» работали над задачами в области физики, биологии, химии и экологии, а также слушали лекции и получали консультации ученых Курчатовского института. На защите каждая группа представляла аргументированное индивидуальное решение своей задачи. Лучшие решения в каждом направлении отметили памятными призами и приглашениями на стажировку в Курчатовский институт. Кроме того, команды-победители смогут претендовать на участие в тематической смене в «Орленке».

На турнире команды соревновались в четырех направлениях: моделирование белков, экологическая оценка территорий, моделирование электронных систем, предсказание свойств материалов.

«Один из вирусов стал устойчив к лекарству, поэтому перед нами ставилась задача смоделировать белок, спрогнозировать его мутацию. У нас в команде были ребята, которые моделировали, занимались поиском информации. Роли в команде распределили грамотно, поэтому успели все сделать», - рассказала участница соревнований Полина Рягузова.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что регион связывают партнерские отношения с Курчатовским институтом. Так, в Пскове уже проходили «Кикоинские чтения», в школе № 1 Пскова работает сразу два Кикоинских класса, некоторые кванторианцы уже ездили на стажировку в институт и становились участниками проектных смен в «Сириусе» и «Орленке».

«Заложенный опыт претворяется и в "Курчатовском турнире". Хочется, чтобы наши дети получили возможность принять участие в стажировке и совершенствовали свою проектную деятельность, научные навыки», - сказал Александр Седунов.

Отметим, Курчатовский турнир уже завершился в Симферополе, а в конце февраля он пройдет в Москве и Ленинградской области.